'Ressaca do Carnaval': confira o que agita Salvador pós-folia

Foliões no Farol da Barra - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Carnaval acabou, mas a folia carnavalesca prossegue na capital baiana. Até o final do mês de março, Salvador será palco de grandes turnês do MPB, ressacas da axé music e noites agitadas para os que curtem música pop. Confira o que e onde aproveitar o hangover baiano:

➡️ Ressaca da Timbalada

Show da Timbalada | Foto: Mateus Ross / Divulgação

▪️ Quando: 09 de março

▪️ Onde: Candyall Guetho Square

▪️ Ingressos: Presencialmente na loja Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia

➡️ Ressaca de Carnaval de Jau com Olodum, Cortejo Afro e Rachel Reis

▪️ Quando: 9 de março, 21h

▪️ Onde: Pelourinho

▪️ Ingressos: R$ 75 a R$ 300 (TicketMaker)

➡️ Viva Música para celebrar o Mês da Mulher

▪️ Quando: 8 e 15 de março, a partir das 18h

▪️ Onde: Praça de Alimentação (piso L3), Salvador Norte Shopping

▪️ Ingressos: Gratuito

➡️ Roda de Samba de Março Grupo Botequim celebrando o mês da mulher

Samba | Foto: Getty Images - Fecomércio Ba / Divulgação

▪️ Quando: 14 de março, 21h

▪️ Onde: Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo

▪️ Ingressos: R$ 20 (Sympla)

➡️ Cadê o Pop Que Tava Aqui? - Ed. Salvador

▪️ Quando: 21 de março, 21h

▪️ Onde: Casa da Felicidade Arte & Música & Gastronomia

▪️ Ingressos: R$ 25 (Sympla)

➡️ 9ª edição da NOITE FREAK

▪️ Quando: 29 de março

▪️ Onde: Atiradouros CLUB

▪️ Ingressos: R$ 70 a R$ 120 (Sympla)

➡️ Aniversário de Salvador

Salvador | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Mesmo sem programação oficial divulgada, o aniversário de Salvador costuma ser um grande evento para os soteropolitanos e turistas. Em 2025, a primeira capital do Brasil comemora 476 anos no dia 29 de março, e pode-se aguardar uma agenda multicultural parecida com a do ano anterior, que recebeu trios de pagode, bailes de orquestra, a tradicional lavagem do Parque da Cidade, entre outros.

➡️ Gilberto Gil abre turnê 'Tempo Rei' em Salvador

Gilberto Gil | Foto: Divulgação

Um dos maiores ícones da música, Gilberto Gil, 82 anos, irá se despedir dos palcos com a sua última turnê. Batizada de “Tempo Rei", em referência à canção do artista do álbum Raça Humana (1984), a turnê vai começar por Salvador e percorrer diversas outras cidades brasileiras e também do exterior.

O primeiro show na capital baiana será no dia 15 de março. Os ingressos comuns esgotaram em minutos, sendo disponíveis apenas o Vip Esotérico e o Vip Expresso 2222.

➡️ Liniker apresenta turnê 'Caju' em Salvador

Liniker | Foto: Reprodução

Em 2025, Liniker chega a Salvador, nos dias 29, 30 e 31 de março, para a primeira apresenção de seu novo repoertório na concha acústica do Teatro Castro Alves.

Após esgotar os ingressos para o show nos dias 29 e 30 de março de 2025 em poucas horas, a venda para o terceiro dia ainda está aberta no Sympla, com valores variando entre R$ 119 a R$ 238, no 5º lote.