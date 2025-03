Dia Nacional da Axé Music: Câmara dos Deputados aprova criação de comemoração

A proposta é de autoria da deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) - Foto: Divulgação

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira 25, o projeto de lei que institui o Dia Nacional da Axé Music. A proposta, de autoria da deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA), recebeu 269 votos favoráveis e teve como relator o deputado baiano Daniel Almeida (PCdoB-BA). Com a aprovação, o projeto segue agora para análise do Senado Federal.



“Esse é um movimento musical que saiu da Bahia e tomou conta do Brasil em dezenas de carnavais, gerando empregos e renda para músicos, produtores e todos aqueles que trabalham na cadeia produtiva da festa. Esse é um dia merecido, e precisamos reconhecer a importância desse movimento para a economia criativa do Brasil”, destacou Lídice.

A deputada também ressaltou a relevância econômica do carnaval baiano e da música para o estado. “O Axé Music contribui para a geração de milhares de postos de trabalho formais e informais e movimenta cerca de R$ 6 bilhões durante o carnaval”, enfatizou.

40 anos de história e reconhecimento cultural

A data escolhida para celebrar o Dia Nacional da Axé Music foi 17 de fevereiro, em homenagem a um dos maiores movimentos culturais do Brasil, que em 2025 completa 40 anos de existência. O gênero musical, que mescla samba-reggae, frevo, rock e pop, tornou-se um símbolo da diversidade e resistência da cultura baiana e nordestina.

O relator do projeto, deputado Daniel Almeida, destacou a importância do reconhecimento oficial da Axé Music como parte do patrimônio cultural brasileiro. “Esse movimento não pertence apenas à Bahia, mas ao Brasil e ao mundo. Ele ajudou a moldar a identidade musical do nosso país e merece ser celebrado”, afirmou.

Segundo Almeida, a aprovação do projeto representa um avanço na valorização das manifestações culturais locais, que têm papel fundamental na construção da identidade nacional. “Reconhecer oficialmente a Axé Music é uma forma de celebrar nossa cultura e preservar a memória de um movimento que nos representa e dialoga com o cenário musical internacional”, completou.

Apoio da bancada baiana e de outros estados

A proposta recebeu o apoio de parlamentares de diferentes partidos, especialmente da bancada baiana, que ressaltou a importância da Axé Music para a cultura e a economia do estado.

No plenário, discursaram em defesa do projeto os deputados Léo Prates (PDT-BA) e José Rocha (União-BA), além de parlamentares de outras unidades da federação, como Érika Kokay (PT-DF), Chico Alencar e Tarcísio Mota (PSOL-RJ), entre outros.