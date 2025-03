Carnaval: Ivete Sangalo, Saulo, Bell Marques e mais; veja agendas

Em 40 anos, a axé music foi capaz de causar grandes transformações culturais, sociais e econômicas na Bahia, que reverberaram no Brasil e em outros países. Ao chegar a 2025 ainda como um dos principais responsáveis por lotar as ruas de Salvador, a ponto de nascer uma discussão sobre um novo circuito para o Carnaval, o movimento musical demonstra vitalidade. Se, por um lado, várias bandas e cantores encerraram as carreiras ou não mantêm mais a mesma agenda movimentada da época áurea do movimento, por outro, grandes artistas - muitos presentes no nascimento da axé music - seguem na estrada, levando adiante uma das maiores representações da identidade baiana. Com a chegada de um dos carnavais mais importantes dos últimos tempos, as principais estrelas da imensa constelação do axé vêm preparando momentos especiais para o público.

Bell Marques

Aos 72 anos e com 45 dedicados aos trios, Bell segue com fôlego para dar conta dos seis dias oficiais do Carnaval. Desde 2014 em carreira solo, após marcar o nome na história com a banda Chiclete com Banana, o cantor é uma das maiores referências quando se discute a força da ‘pipoca’ no Carnaval de Salvador.

27/2 (QUINTA-FEIRA)

BLOCO DA QUINTA (BARRA/ONDINA)

28/2 (SEXTA-FEIRA)

BLOCO VUMBORA (BARRA/ONDINA)

01/3 (SÁBADO)

BLOCO VUMBORA (BARRA/ONDINA)

02/3 (DOMINGO)

BLOCO CAMALEÃO / CAMAROTE CLUB (BARRA/ONDINA)

03/3 (SEGUNDA-FEIRA)

BLOCO CAMALEÃO / CAMAROTE VILLA (BARRA/ONDINA)

04/3 (TERÇA-FEIRA)

BLOCO CAMALEÃO / CAMAROTE BRAHMA (BARRA/ONDINA)

Carlinhos Brown

Um dos maiores responsáveis pela popularização da axé music, Brown contribuiu não só com a própria voz, mas pelas mãos, como mentor e fundador da Timbalada. Neste ano de celebrações, o compositor e multi-instrumentista vem promovendo o “Axé 40 Brown”, série de shows que já recebeu artistas como Caetano Veloso, Marisa Monte e Arnaldo Antunes.

27/2 (QUINTA-FEIRA)

TRIO 40 ANOS DE AXÉ -

(CAMPO GRANDE)

28/2 (SEXTA-FEIRA) -

CAMAROTE HARÉM - (BARRA/ONDINA)

01/3 (SÁBADO) -

BLOCO TIMBALADA - (BARRA/ONDINA)

02/3 (DOMINGO) -

CAMAROTE SALVADOR (BARRA/ONDINA)

03/3 (SEGUNDA-FEIRA) -

TRIO CAMAROTE ANDANTE

(CAMPO GRANDE)

04/3 (TERÇA-FEIRA) -

CAMAROTE GLAMOUR (BARRA/ONDINA)

05/3 (QUARTA-FEIRA) -

ARRASTÃO (BARRA/ONDINA)

Daniela Mercury

Foi ela quem abriu os trabalhos das comemorações dos 40 anos da axé music em 2025. Logo no dia 1º de janeiro, se apresentou para um imenso público no Farol da Barra, em mais uma edição do “Pôr do Som”, projeto que nasceu em 2000. Daniela também gravou um álbum especial na Praça da Apoteose, no Rio, com participação do Olodum, Ilê Aiyê, Banda Didá e Ivete Sangalo. Considerada a Rainha do Axé, Daniela foi a ‘inventora’ do circuito Dodô (Barra-Ondina), nos anos 1990, após perceber que a folia de Salvador precisava de espaço para crescer.

27/2 (QUINTA-FEIRA) - TRIO 40 ANOS DE AXÉ - (CAMPO GRANDE) / PIPOCA (BARRA/ONDINA)

28/2 (SEXTA-FEIRA) - PIPOCA (BARRA/ONDINA)

02/3 (DOMINGO) - BLOCO CROCODILO (BARRA/ONDINA)

03/3 (SEGUNDA-FEIRA) - PIPOCA (BARRA/ONDINA)

04/3 (TERÇA-FEIRA) - PIPOCA (CAMPO GRANDE) / CAMAROTE BAIANO (BARRA/ONDINA)

Margareth Menezes

“Eu falei faraóóóó”. Pronto - basta esta simples frase para que Margareth Menezes inicie um dos maiores coros do Carnaval de Salvador, evocando a música Faraó divindade do Egito, clássico que fez o samba-reggae ser reconhecido nacionalmente. A artista, que também é ministra da Cultura, confirmou, recentemente, que o Trio da Cultura desfilará uma vez no circuito Dodô, agora com a participação de Fafá de Belém e da cantora angolana Pongo. O encontro homenageará o cantor e compositor Mateus Aleluia.

27/2 (QUINTA-FEIRA) - TRIO 40 ANOS DE AXÉ - (CAMPO GRANDE) / BLOCO OS MASCARADOS (BARRA/ONDINA)

28/2 (SEXTA-FEIRA) - CAMAROTE BAIANO (BARRA/ONDINA)

01/3 (SÁBADO) - TRIO DA CULTURA (BARRA/ONDINA)

Claudia Leitte

Uma das maiores representantes da geração mais recente da axé music - considerada uma das últimas cantoras da cena baiana a conquistar maior fama nacional -, Claudia chega ao Carnaval deste ano reverenciando a maior época festiva da cidade com a música Eu, Fevereiro e você. Recentemente, a ex-Babado Novo participou de um especial da Globo sobre os 40 anos da axé music.

27/2 (QUINTA-FEIRA) - TRIO 40 ANOS DE AXÉ - (CAMPO GRANDE)

28/2 (SEXTA-FEIRA) - BLOCO BLOW OUT - (BARRA/ONDINA)

01/3 (SÁBADO) - CAMAROTE BRAHMA (BARRA/ONDINA)

02/3 (DOMINGO) - BLOCO LARGADINHO (BARRA/ONDINA)

03/3 (SEGUNDA-FEIRA) - PIPOCA (CAMPO GRANDE) / CAMAROTE HARÉM (BARRA/ONDINA)

04/3 (TERÇA-FEIRA) - BLOCO LARGADINHO (BARRA/ONDINA)

Ivete Sangalo

Com 4 Grammys Latino no currículo, Ivete Sangalo é uma das maiores responsáveis pelo reconhecimento internacional da axé music. Outra prova disso foi o show histórico realizado no Madison Square Garden, na cidade de Nova York (EUA), para quase 15 mil pessoas. Ao lado de Claudia Leitte, também participou de um programa especial da TV Globo sobre os 40 anos da axé music.

28/2 (SEXTA-FEIRA) -

PIPOCA (BARRA/ONDINA)

01/3 (SÁBADO) -

BLOCO CORUJA (BARRA/ONDINA)

03/3 (SEGUNDA-FEIRA) -

BLOCO CORUJA (BARRA/ONDINA)

04/3 (TERÇA-FEIRA) -

PIPOCA (CAMPO GRANDE) / CAMAROTE SALVADOR (BARRA/ONDINA)

Saulo

Comandante de uma das ‘pipocas’ mais aguardadas da fase atual do Carnaval de Salvador, Saulo transmite nas suas letras expressões máximas da baianidade e criou ‘hinos’ contemporâneos como Raiz de todo bem. O ex-cantor da banda Eva prestou uma homenagem aos 40 anos da axé music em show com Luiz Caldas no Festival de Verão 2025.

28/2 (SEXTA-FEIRA) -

PIPOCA DE SAULO (CAMPO GRANDE)

01/3 (SÁBADO) -

CAMAROTE SALVADOR (BARRA/ONDINA)

04/3 (TERÇA-FEIRA) -

PIPOCA DE SAULO

(CAMPO GRANDE)

Léo Santana

Desde a sua saída da banda Parangolé, que o fez ganhar fama nacional, Léo Santana se tornou um dos artistas baianos que melhor mistura gêneros musicais do estado em que nasceu. Tendo o pagode como base, o cantor também se aproxima da axé music em diversas canções e reconhece essa mescla popular, que nasceu a partir de nomes como Xanddy Harmonia e Márcio Victor.

“O pagodão está entrelaçado com a axé music. Em vários lugares fora da Bahia, a gente é chamado de axé, por mais que sejamos do pagodão. As pessoas daqui já sabem, mas no Sudeste e Sul, por exemplo, é o ‘axé do Léo Santana’’”, disse, em entrevista ao A TARDE.

27/2 (QUINTA-FEIRA)

AMAROTE BRAHMA (BARRA/ONDINA)

28/2 (SEXTA-FEIRA)

BLOCO DO NANA (BARRA/ONDINA) / CAMAROTE SALVADOR (BARRA/ONDINA)

01/3 (SÁBADO)

BLOCO DO NANA (BARRA/ONDINA) / CAMAROTE VILLA (BARRA/ONDINA)

03/3 (SEGUNDA-FEIRA)

CAMAROTE CLUB (BARRA/ONDINA)