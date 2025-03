Festas de Carnaval movimentam economia dos municípios

Parece Salvador, mas é Barreiras: multidão nas ruas - Foto: Divulgação

As festas de Carnaval vão animar diferentes regiões da Bahia, com variados formatos, atraindo foliões locais e turistas. E, embora a principal festa aconteça em Salvador, o interior também promove grandes eventos, que geram trabalho e renda, movimentando as economias regionais, proporcionando lazer a moradores e visitantes.

Este ano, a festa do interior conta com investimentos do governo estadual em segurança, saúde, cultura, acessibilidade e infraestrutura em 123 municípios, em apoio aos projetos municipais. No quesito segurança, o esquema conta com 37 mil policiais e bombeiros que atuarão em todo o estado.

No interior, o trabalho de vigilância será reforçado por mais de 650 câmeras de videomonitoramento com reconhecimento facial, ligadas aos Centros Integrados de Comando e Controle (CICC) de Barreiras e Porto Seguro. Ambos estarão em alerta para dar resposta rápida às ocorrências.

Hospitais e postos de atendimento em Porto Seguro, Ilhéus e Guanambi também tiveram as equipes reforçadas, em uma iniciativa da Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab). Além da ampliação dos estoques de insumos, também estão previstas ações como a distribuição de preservativos e a realização de testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites virais.

Para apoiar a coleta seletiva e geração de renda aos catadores de recicláveis, centrais de apoio e espaços de convivência chegam ao interior neste Carnaval, com ações em Barreiras e Itabuna através do projeto Ecofolia Solidária. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Trabalho e Emprego (Setre), em parceria com outras instituições do estado.

O presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Quinho Tigre, destacou a importância do Carnaval para muitas cidades baianas, acrescentando que os investimentos públicos e privados trazem retorno para as economias locais e afetam positivamente os moradores. Ele pontuou que os negócios relativos à folia afetam diretamente os setores de hotelaria, bares e restaurantes, pequenos negócios e comércio informal, bem como comércio em geral e serviços.

“A movimentação grande de recursos faz com que a economia do estado cresça”, disse ele, ressaltando que “ é de fundamental importância manter esta tradição e com trabalho conjunto dos governos federal, estadual e municipais, assegurar seu fortalecimento”.

Na estrada

Quem viajar de ônibus dentro do estado para curtir as festas e o feriado, vai contar com 220 horários extras para 120 mil passageiros, que vão passar pela rodoviária da capital. Além das lanchas para Morro de São Paulo e Itaparica, o ferry-boat deve somar 300 mil passageiros e 45 mil veículos neste período.

Viagens com veículo próprio ou excursão têm a fiscalização reforçada pelos agentes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) nas estradas estaduais. Já nas rodovias federais, está em vigor a Operação Carnaval/Rodovida que prossegue até as 23h59 do dia 5 de março, com reforço na fiscalização e ações educativas em trechos estratégicos.

Com aumento estimado entre 10% e 15% sobre o fluxo normal de veículos, a recomendação é que os condutores redobrem a atenção ao trafegar nas BRs 324, 101 e 116, que possuem trechos mais movimentados, especialmente entre Salvador e Feira de Santana (BR-324), no Litoral Sul (BR-101) e no Sudoeste do estado (BR-116).

As maiores concentrações de tráfego serão nesta sexta-feira, devido à saída para o feriadão, e o dia 5 de março, quando ocorre o retorno para casa de foliões e dos baianos que aproveitaram a data para realizar outros programas em família ou entre amigos.

Em nota, a PRF/BA informou que o efetivo foi ampliado para assegurar maior presença dos policiais nos pontos mais movimentados e em locais estratégicos, com maior incidência de acidentes. A medida visa inibir excessos e dar maior dinâmica para atender situações emergenciais.

Folia cultural atrai atenção

O Carnaval Quilombola, em Rio de Contas, o Carnaval de Olivença, em Ilhéus, e o Carnaval Cultural de Conquista estão entre as 57 festas do interior que contam com o apoio da Superintendência de Apoio ao Turismo da Bahia (Sufotur/BA) este ano. Também foi contemplada a tradicional Lavagem do Beco do Fuxico, em Itabuna, que aconteceu no último fim de semana.

Dos festejos tradicionais com máscaras e concursos de fantasias ao som das charangas, a exemplo de Maragogipe e Rio de Contas, às atrações atuais com as bandas do momento, o Carnaval do interior propicia ainda atrativos como trilhas, praias e rios, além da vasta e apreciada gastronomia.

Em Maragogipe, Carnaval é marcado também por concurso de fantasias | Foto: Vitor Santana

Tombado em 2009 como patrimônio cultural imaterial estadual pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), Maragogipe mantém concursos de Máscaras e Fantasias, bem como de Marchinhas Carnavalescas, atraindo foliões que admiram uma festa diferenciada.

Aos 22 anos, o estudante de Publicidade da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), Vitor Santana, é maragogipano “apaixonado pela tradição local desde pequeno”. Atualmente “um mascarado de carteirinha”, que este ano desfila mais uma vez.

Como mandam os costumes locais, ele guarda segredo sobre sua fantasia que foi confeccionada de forma artesanal em cerca de quatro meses. “Geralmente, quando acaba um Carnaval já começamos a pensar na próxima fantasia”, explicou.

Resultado da ligação profunda que Santana tem com o festejo, ele elaborou, em parceria com outros dois jovens - Dener Sicopira e Vaneila Santos - o produto gráfico ‘Carnaval de Maragojipe: um espetáculo a céu aberto’. Denominada de ‘Carnalivro’, a obra reúne mais de 100 fotografias dos carnavais de 2023 e 2024, intercaladas com QRcodes que direcionam os leitores para as marchinhas momescas. O projeto contou com apoio da Lei Paulo Gustavo/BA, através do Edital Lia da Silveira.

Barreiras Folia

No extremo Oeste, o Barreiras Folia 2025 retoma o formato com três circuitos oficiais, contemplando variados públicos e preferências musicais, com a perspectiva de reunir 70 mil foliões por noite. Também retorna com o Encontro dos Trios, na manhã da Quarta-feira de Cinzas.

Com o tema “Vem com Tudo!”, a festa se destaca por atrair foliões de diferentes localidades, principalmente da região Oeste da Bahia e de estados vizinhos - Tocantins, Goiás e Piauí, além do Distrito Federal –, onde foi realizada campanha publicitária para divulgar a programação com cerca de 60 atrações.

A abertura será nesta sexta-feira, mas festas independentes já esquentam os foliões desde o início do mês e a rede hoteleira confirma grande procura por reservas antecipadas. No Circuito Zé de Hermes, no Centro Histórico, acontece tradicionalmente a folial cultural, voltada aos blocos que desfilam embalados pelas marchinhas e frevos, com fantasias à moda antiga. Este ano, de acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Virgulino de Lima Pinto (Gulla), uma novidade do circuito é um palco alternativo, com variadas atrações de estilos como rock e hip hop.

Já o circuito Agnaldo Pereira terá sete trios circulando nos dois quilômetros ao longo das avenidas laterais da BR-242, onde foram montados os camarotes e arquibancadas. Nele, desfilarão os blocos e as atrações mais badaladas do Carnaval.

O circuito Rio de Ondas terá programação diurna para animar o balneário Três Bocas. O local é destino dos foliões que querem repor energias durante os dias de festa, com culinária diversa e banhos refrescantes. A opção atrai principalmente foliões que vêm de outras cidades e estados.

“Esse ano, tivemos pela primeira vez uma homenagem junto da premiação do rei, rainha e princesas do Barreiras Folia”, afirmou o secretário, pontuando que Concurso da Corte Momesca é dedicado ao carnavalesco Jorge Luiz Moraes de Lima (Polôgo), falecido no mês de janeiro.