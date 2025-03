Projeto transforma abadás do Carnaval em mochilas escolares

Todas as peças recolhidas vão ser levadas para um depósito - Foto: Divulgação

O projeto inédito Refoliar, que une sustentabilidade, ação social e educação, transforma abadás usados em mochilas escolares para estudantes da rede pública de ensino.

Durante o período do Carnaval de Salvador, e de 1º a 10 de março, os foliões vão poder doar seus abadás em urnas personalizadas instaladas em pontos estratégicos nos circuitos da folia, camarotes, shopping centers e aeroporto.

Todas as peças recolhidas vão ser levadas para um depósito, de onde começam a tomar forma a partir das mãos de costureiros e costureiras previamente capacitados, gerando postos de trabalho diretos e indiretos.

A ação, idealizada pelas empresárias Aparecida Queiroz e Vanda Souza, tem como objetivo destinar corretamente os resíduos têxteis e promover a conscientização ambiental.

Lixo têxtil

De acordo com a mais recente pesquisa do Sebrae, aproximadamente 170 mil toneladas de roupas são produzidas por ano, mas apenas 20% das peças são recicladas ou reaproveitadas. Todo o restante dos itens descartados (80%) é destinado para queima, aterros sanitários ou despejados no meio ambiente.

“A natureza está nos dando sinais. O projeto Refoliar se propõe a transformar o valor afetivo em algo ainda mais valoroso. Com a entrega da mochila é possível promover a educação e a conscientização com o estudante, familiares e professores”, explica Vanda Souza, que é graduada em Arquitetura pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) com especialização em capacitação e desenvolvimento de pessoas.

Ao reaproveitar os abadás descartados, o projeto se alinha a sete dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, promovendo consumo responsável, cidades sustentáveis, educação de qualidade, geração de renda, combate à pobreza, redução das desigualdades e proteção da vida aquática.