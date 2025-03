Blocos do Carnaval de 2026 já estão à venda; confira opções e preços

Saiba as opções e preços - Foto: Rafael Martins | Ag. A TARDE

O Carnaval de 2025 mal terminou, mas os foliões já estão se organizando para a festa do próximo ano. Com a memória ainda fresca dos dias de folia, os blocos de Salvador iniciaram a venda antecipada de abadás para o Carnaval de 2026, oferecendo opções para quem quer garantir seu lugar e aproveitar as condições facilitadas de pagamento.

Blocos de Bell Marques

Bell Marques, um dos artistas mais requisitados do Carnaval baiano, mais uma vez saiu na frente e já disponibilizou as vendas para seus tradicionais blocos:

Camaleão: R$ 1.390,00 a R$ 4.870,00

Vumbora: R$ 990,00 a R$ 2.080,00

Bloco de Quinta: R$ 790,00

Outros blocos disponíveis

Vem com o Gigante/Nana (Léo Santana): R$ 460,00 a R$ 980,00

Bloco EVA (desfile no sábado de Carnaval): R$ 440,00

Me Abraça (Durval Lelys): R$ 840,00 a R$ 880,00

Bloco Timbalada (desfile na sexta e sábado de Carnaval na Barra/Ondina): R$ 450,00 (cada dia) e R$ 890,00 (os dois dias)

Bloco Daquele Jeito - Xanddy Harmonia (desfile domingo e segunda na Barra/Ondina): R$ 250,00 (cada dia) e R$ 400,00 (os dois dias)

Bloco Alvorada (desfile na sexta-feira de Carnaval no Circuito Osmar): R$ 250,00 a R$ 450,00 (casadinha)

Bloco Amor e Paixão (desfile na quinta-feira de Carnaval no Circuito Osmar): R$ 200,00

Blocos afro e afoxé também iniciam vendas

Os blocos tradicionais da cultura afro-brasileira também começaram a comercialização de abadás e fantasias:

Olodum (desfile no domingo de Carnaval): R$ 550,00

Afoxé Filhos de Gandhy (desfile 3 dias nos Circuitos Dodô e Osmar): R$ 800,00 (todos os dias)

Onde comprar

Os valores detalhados e as datas exatas de cada bloco podem ser consultados na Central do Carnaval e no Quero Abadá.