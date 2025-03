Tony x Daniela e mais: relembre os momentos virais do carnaval

Carnaval de Salvador - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

O Carnaval de Salvador 2025 foi marcado por momentos inusitados, emocionantes e polêmicos, consolidando-se mais uma vez como a maior festa de rua do mundo.

Desde gestos de generosidade de artistas até encontros inesperados e desentendimentos entre trios, a folia baiana proporcionou cenas que repercutiram dentro e fora da avenida. Confira alguns dos episódios mais marcantes desta edição.

Xanddy Harmonia é abordado pela Polícia Militar

O cantor Xanddy Harmonia viveu um momento inusitado no último dia do Carnaval de Salvador. Fantasiado como o "Professor" da série La Casa de Papel, ele foi "abordado" pela Polícia Militar enquanto curtia a pipoca de Ivete Sangalo, na terça-feira, 4. Apesar do susto, tudo não passou de uma brincadeira, e o cantor levou a situação com bom humor.

Nas redes sociais, Xanddy compartilhou o momento e brincou com a situação: "Pegaram o Professor! Quando a vontade de mijar vem, você perde até a direção!", escreveu. Ele ainda elogiou o trabalho da PM durante a festa. Veja:

Bell Marques faz Pix de R$ 6 mil para ambulantes

Bell Marques protagonizou um gesto de generosidade ao interromper seu desfile no circuito Barra-Ondina para ajudar dois ambulantes que tiveram seus isopores quebrados no meio da folia. O cantor doou R$ 6 mil para que os trabalhadores pudessem recuperar suas mercadorias.

"Mulher tem que receber mais, então são R$ 3 mil para a menina e R$ 3 mil para o rapaz", disse Bell, que também pediu para que as bebidas restantes fossem distribuídas entre os cordeiros do bloco. A atitude do artista foi muito elogiada pelo público. Confira:

Saulo garante faculdade de ambulante

A terça-feira de Carnaval foi inesquecível para uma ambulante que trabalhava no circuito Campo Grande. A vendedora segurava um cartaz pedindo ajuda para pagar a faculdade de Direito, e Saulo Fernandes atendeu ao pedido de forma surpreendente.

Além de comprar toda a mercadoria da ambulante, o cantor se comprometeu a financiar o curso até a conclusão: "A faculdade eu garanto, até você se formar". O gesto emocionante repercutiu nas redes sociais, sendo celebrado por fãs e foliões. Assista:

Anitta e BaianaSystem arrastam multidão no Campo Grande

O Carnaval de Salvador começou com força total com o trio da BaianaSystem, que trouxe como convidadas especiais Anitta e Alice Carvalho. As artistas participaram do desfile no circuito Barra-Ondina na quinta-feira, 27, marcando um dos momentos mais aguardados da festa.

Ao som de Balacobaco, parceria entre Anitta e BaianaSystem, o trio — conhecido como "Navio Pirata" — arrastou uma multidão de foliões. A energia e a sintonia entre os artistas foram destaque na abertura do Carnaval. Relembre o momento:

Sasha e Marcelo Sangalo curtem no meio da pipoca

Sasha Meneghel e Marcelo Sangalo, filhos de Xuxa e Ivete Sangalo, decidiram viver o Carnaval de Salvador de um jeito diferente. Na segunda-feira, 3, durante o desfile do bloco Coruja, os dois deixaram a área privilegiada e curtiram a festa no meio da pipoca.

O cantor João Lucas, marido de Sasha, também se juntou ao grupo. A atitude foi elogiada nas redes sociais, com internautas destacando a simplicidade dos herdeiros de duas das maiores estrelas do Brasil. Confira:

Os maiores nepos babies do Brasil! Simplesmente Marcelo Sangalo curtindo o bloco da mãe com Sasha e seu esposo pic.twitter.com/eaKFlyUZP7 — Acesso Sangalo (@AcessoSangalo) March 4, 2025

Daniela Mercury e Tony Salles protagonizam desentendimento

A madrugada de terça-feira, 4, foi marcada por um momento de tensão entre Daniela Mercury e Tony Salles no circuito Barra-Ondina. A cantora se irritou com a aproximação do trio do cantor e reclamou ao vivo: "Me respeite, que eu não sou moleque, rapaz".

Tony Salles, por sua vez, se pronunciou posteriormente, afirmando que não houve intenção de desrespeitar Daniela. "Dani, eu te amo. Nunca criaria um problema com você, ainda mais nos 40 anos do axé", declarou. O episódio gerou debates entre foliões sobre a organização dos trios no circuito. Relembre:

Claudia Leitte vaiada na abertura

Outro acontecimento que ficou marcado neste Carnaval ocorreu logo na abertura da festa. Na ocasião, Claudia Leitte foi vaiada por foliões que acompanhavam a apresentação de Carlinhos Brown. Apesar das vaias, o cantor seguiu cantando com a amiga. Veja o vídeo:

Carlinhos Brown polemiza com mensagem

No encerramento da folia de Salvador 2025, em plenos Arrastão, nesta quarta-feira, 5, Carlinhos Brown polemizou com uma mensagem para os foliões. "É de extrema importância o que o axé está dizendo nesse momento: que só existe uma raça, que é a humana", afirmou.

Ele ainda apelou para que 2025 seja um ano de mais harmonia e menos conflitos. "Temos que ter nesse ano uma visão diferente, esquecer quem quer fazer guerra e trazer problemas. Busque sempre harmonizar o espaço onde você estiver", disse. Veja vídeo: