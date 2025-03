Após apoiar Claudia Leitte, Brown diz: “Só existe uma raça, a humana”

Carlinhos Brown - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

As recentes polêmicas envolvendo Claudia Leitte e intolerância religiosa movimentaram o Carnaval e geraram debates sobre pertencimento e representatividade no axé. Diante das críticas à cantora, Carlinhos Brown decidiu se posicionar ao seu lado, aparecendo com ela em diversas ocasiões durante a folia e reforçando o apoio.

No tradicional arrastão da Barra, que aconteceu na manhã desta quarta-feira, 5, e encerra o Carnaval de Salvador, o cantor aproveitou para deixar uma mensagem de união e respeito. “É de extrema importância o que o axé está dizendo nesse momento: que só existe uma raça, que é a humana”, iniciou Brown durante a festa.

O artista seguiu: “Não existe a ideia de que tem uma raça e que tem outra, não existe uma raça que seja maior que a outra porque só tem a raça humana, vigiada pelos extraterrestres, que são espíritos de luz que querem nos conduzir a momentos de crescimento humano”.

A fala do artista veio em um momento de intensos debates sobre o espaço ocupado por artistas dentro do axé, um gênero musical nascido na cultura negra baiana. Claudia Leitte foi alvo de críticas, e Brown, um dos maiores nomes do movimento, fez questão de demonstrar publicamente seu apoio a ela.

Ainda na declaração desta manhã, o cantor também fez um apelo para que 2025 seja um ano de mais harmonia e menos conflitos. “Temos que ter nesse ano uma visão diferente, esquecer quem quer fazer guerra e trazer problemas. Busque sempre harmonizar o espaço onde você estiver”, completou.