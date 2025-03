Bruno Reis admite possibilidade de pipoca exclusiva da BaianaSystem

Prefeito fala sobre possível pipoca exclusiva da BaianaSystem - Foto: Eduardo Dias | AG. A TARDE | Alfredo Filho | Secom

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), admitiu, nesta quarta-feira, 5, a possibilidade da banda BaianaSystem ganhar um dia exclusivo para a sua tradicional pipoca de pré-Carnaval a partir de 2026. Atualmente, o desfile o primeiro desfile do grupo acontece no Furdunço.

A possibilidade já havia sido revelada pelo Portal A TARDE, na última semana, em conversa com o presidente da Empresa de Turismo de Salvador (Saltur), Isaac Edington.

Bruno afirmou que a decisão será tomada ao longo do ano, em conjunto com os organizadores e com o próprio grupo liderado por Russo Passapusso. O gestor citou as proporções da pipoca, hoje apontada como uma das maiores do período que antecede os dias oficiais de folia, como fator a ser levado em consideração na discussão.

"A gente ainda vai decidir durante o ano, mas é um fato. Diante da dimensão que tem hoje a BaianaSystem, quem sabe é possível, vamos combinar com Russo, a gente ter um dia específico. É algo que ainda está em avaliação", iniciou o gestor, que continuou.

"Hoje é a maior pipoca, isso é um fato. A gente percebe isso. Onde eles se apresentam, seja qual for o circuito, tem essa capacidade de levar as pessoas [...] Pode ser, mas é algo ainda para combinar com Russo, para combinar com os 'russos' envolvidos", pontuou o prefeito de Salvador.