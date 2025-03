Foliões curtem último dia de Carnaval e citam segurança durante folia

Dalva Ferreira, 67 anos e Zelia Bispo, 76 curtiram quase todos os dias de Carnaval - Foto: Bruno Dias / AG. A TARDE

O tradicional “Arrastão” da Quarta-feira de Cinzas fechou o Carnaval de Salvador e levou para o circuito Dodô (Barra-Ondina) uma multidão de pessoas atrás dos trios elétricos de Carlinhos Brown, Danniel Vieira, Léo Santana e Armandinho, nesta quarta-feira, 5.

Em seu segundo ano na folia momesca em Salvador, a contabilista Amanda, de 39 anos, veio de Aracaju e levou uma boa impressão da festa deste ano. “Adorei, bastante seguro, pessoal animado, bem família, dá para curtir tranquilamente”, comentou.

Ela ainda disse que de todas as atrações a que mais gostou foi Filhos de Gandhy, “A energia deles maravilhosa, é uma coisa assim música bem ancestral, bem da paz, coisas assim bem diferente dos outros trios e eu gostei bastante”, pontuou.

Não só de turistas vive o Carnaval de Salvador, os soteropolitanos também aproveitaram a folia. É o caso de Zélia, moradora da Barra que também sentiu segurança neste Carnaval. “Achei tranquilo, sem violência, bem animado”, concluiu.

Zelia Bispo, de 76 anos, pulou todos os dias de folia e atribui a disposição ao fato de ser feliz. “Ser feliz, procurar ser feliz com que tem. O que é seu chega, então a felicidade é isso, é você estar sempre satisfeito com o que você é, com o que você tem, porque se você tem vida, saúde e paz, o resto a gente corre atrás”, disse.

Outra foliã que parabenizou o trabalho dos policiais na segurança nos circuitos foi Dalva Ferreira, de 67 anos. A agente de saúde também pulou os seis dias de Carnaval e disse que energia vem da própria Bahia. “Essa energia que tem na Bahia que é contagiante aqui é muito axé”, falou.