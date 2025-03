Furdunço será no sábado e Fuzuê no domingo, anuncia Bruno Reis

Furdunço no Circuito Tapajós da Ondina para Barra em 2025 - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O prefeito de Salvador Bruno Reis anunciou nesta quarta-feira, 5, que realizará uma mudança no Pré-Carnaval e vai antecipar o Furdunço para o sábado, anteriormente marcado pelo Fuzuê, que passa para o domingo.

“Então a gente faz o Fuzuê no sábado e o Furdunço no domingo, no pré-Carnaval, agora a gente vai reverter: o Furdunço será no sábado e o Fuzuê no domingo. Muita gente pedindo porque domingo está de folga, então pode curtir o sábado até mais tarde, diferente do domingo que na segunda tem que trabalhar”, disse o gestor em coletiva de imprensa nesta Quarta-Feira de Cinzas.

Bruno Reis ainda antecipou que o Carnaval 2026 poderá ter outras novidades, mas que essa já está decidida: “Então essa decisão já está tomada, nós vamos ter mais novidades, mas o trabalho que a gente vai fazer é o Fuzuê no domingo”, completou ele.

O Carnaval de Salvador contou com 1.124 atrações e 2.630 horas de música. Nos circuitos, foram 603 atrações e 1.500 horas de música. Nos bairros e espaços alternativos, foram 521 atrações e 1.130 horas de música.