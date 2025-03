Fim da briga? Daniela responde pedido de desculpas de Tony Salles - Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE | Reprodução / TVE

Após as agitadas interações entre Daniela Mercury e Tony Salles, a cantora se pronunciou em relação ao pedido de desculpas do artista depois da discussão entre os dois durante o Carnaval de Salvador. O desentendimento ocorreu na terça-feira, 4, no circuito Barra-Ondina, quando os trios dos artistas se aproximaram demais, gerando uma sobreposição de sons.

Na terça-feira, 4, Daniela compartilhou um vídeo em que Tony se desculpa pelo ocorrido e respondeu de forma breve: "Desculpas aceitas". Durante o desfile, a cantora havia se irritado com a situação e chegou a reclamar publicamente da proximidade entre os trios.

O pedido de desculpas de Tony Salles veio acompanhado de um elogio à artista. Ele afirmou ter grande respeito por Daniela e explicou que a aproximação do trio foi involuntária devido à logística da festa.

Confira: