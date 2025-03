Léo Santana interrompe desfile e revolta fãs: "Desrespeito"

Leo Santana interrompe desfile e revolta fãs: "Desrespeito" - Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

Foliões que acompanhavam Léo Santana no circuito Campo Grande, nesta terça-feira, 4, ficaram surpresos quando o cantor deixou o trio elétrico antes do esperado. A situação gerou indignação entre os fãs, que desabafaram sobre o ocorrido e se sentiram desrespeitados. O episódio aconteceu pouco depois do trio de Daniela Mercury apresentar problemas técnicos e precisar ser rebocado.

"Ele deu ré e foi embora. Pegamos ele dentro da van, indo embora. Ele não deu explicação, nem se despediu, nem falou que tinha ocorrido nada. Tocou bastante, mas, do nada, foi embora", relatou um dos foliões. Outra fã também demonstrou frustração com a situação:



Como foliã, eu me senti desrespeitada. Ele poderia pelo menos falar que houve algum problema e se despedir. Mas simplesmente foi embora, entrou na van e saiu. Provavelmente tinha outro compromisso marcado Foliã

Em resposta à repercussão, a assessoria de Léo Santana enviou um pronunciamento ao Portal A TARDE, explicando os motivos para a saída do cantor. Segundo eles, o trio de Daniela Mercury quebrou minutos antes e ficou impossibilitado de seguir viagem, causando um congestionamento na via. "Fizemos quatro horas de percurso até o Relógio de São Pedro. Como tínhamos outro trio na Barra e o trio dela estava quebrado em nossa frente, impossibilitando o nosso de andar, com o consentimento da Saltur e da Prefeitura, saímos após quatro horas de show", explicou. A assessoria ainda reforçou que Léo se despediu dos seus fãs antes de deixar o circuito.