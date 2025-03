Fantasiado, Xanddy Harmonia é "abordado" pela PM no Carnaval; VÍDEO

Xanddy Harmonia é abordado pela PM no Carnaval: "Pegaram o professor" - Foto: Reprodução

O último dia de Carnaval em Salvador rendeu um susto, ou quase isso, para o cantor Xanddy. Vestido como o icônico “Professor” da série La Casa de Papel, o pagodeiro foi "enquadrado" pela Polícia Militar no meio da folia, nesta terça-feira, 4.

Na legenda, ele brincou com a situação. "Pegaram o professor! Quando a vontade de mijar vem, você perde até a direção!! Eu tava de boa na pipoca de Ivetinha e caí nessa laranjada aí! Ivete Sangalo, Carla Perez me largou sozinho na sua pipoca, olha aí onde eu fui parar. Parabéns aos guerreiros da PM que mesmo com todas as adversidades de uma festa tão imensa como é o carnaval, seguem firmem nos guardando", disse o cantor.