Tony Salles expõe motivo de confusão com Daniela Mercury e faz apelo: "Evito ao máximo"

Cantor explicou o ocorrido e pediu desculpas - Foto: Reprodução | TVE

Tony Salles quebrou o silêncio e se pronunciou diretamente sobre o desentendimento ocorrido com Daniela Mercury na madrugada desta terça-feira, 4, durante o percurso no Circuito Dodô (Barra/Ondina). Na ocasião, o artista acabou se atrasando e “encostou” o trio no de Daniela, fazendo a cantora protestar bastante.

Durante sua passagem na noite de hoje pelo Circuito Osmar (Campo Grande), o cantor explicou o ocorrido e pediu desculpas à voz de “O Canto da Cidade”, reforçando que tudo não passou de um incidente involuntário.

"Ontem aconteceu um desentendimento, um pequeno desentendimento, lá no percurso da Barra e eu posso dizer uma coisa do fundo do meu coração a todos vocês, eu sou um cara que evito o máximo, vocês me conhecem, eu evito o máximo me envolver em confusão", começou Tony.

Segundo ele, o incidente ocorreu devido às condições do percurso, com trios elétricos passando próximos uns dos outros. "Infelizmente ontem, com toda a loucura da Barra, percurso muito cheio, os trios um passando na frente do outro, infelizmente, o nosso trio encostou no de Daniela Mercury", continuou.

Tony Salles fez questão de se dirigir diretamente a Daniela Mercury para esclarecer a situação e disse que tem muito respeito e admiração pela artista. "Gostaria de dizer, Daniela Mercury, meu amor, eu tenho um carinho muito grande por você. Me perdoe pelo que aconteceu ontem, porque não foi intencional. Estávamos atrasados, com toda a correria do Carnaval, tínhamos outro show para fazer e infelizmente aconteceu aquele fato ali", declarou-se.

O cantor também destacou que, em nenhum momento, citou o nome de Daniela durante o percurso e reforçou que nunca teve a intenção de criar qualquer desavença com a artista.

"Dani, eu te amo. Nunca que, na minha vida, eu ia criar um problema com você, uma referência da nossa música baiana, uma referência do axé. Em pleno ano de comemoração dos 40 anos do axé eu ia criar [um problema]? Não. Existe uma coisa que eu aprendi com minha mãe que se chama respeito. Eu respeito", concluiu Tony Salles.

Troca de farpas ao vivo

Mais cedo, a cantora fez declarações sobre o ocorrido. Sem citar diretamente o nome de Tony, Daniela, que também desfilou no Campo Grande, chegou a dizer que a atitude do ex-Parangolé havia sido machista.

"Tony, você nem vestido de mulher me pede desculpa (com referência ao Bloco Muquiranas). Você gosta de mulher que abaixa a cabeça", afirmou.

A cantora Aila Menezes, que esteve participando da apresentação no trio de Daniela, jogou mais "lenha na fogueira". "Tem que respeitar a Rainha meu amor. No máximo do respeitinho, tá ligado!?", disse.

Daniela também rebateu o fato de Tony ter dito anteriormente que merecia espaço por ser oriundo de um bairro popular. "A gente, Saulinho, Ivete, a gente abre o Mar Vermelho para ele passar. Ele só não cole no meu fundo, né bicho? 40 anos de Carnaval. Vá se lenhar, viu? Eu também sou do Subúrbio!".