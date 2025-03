Daniela volta a alfinetar Tony Salles: "Vá se lenhar viu"; assista

Daniela Mercury relembra treta com Tony Salles em sua passagem no Campo Grande - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

E a confusão envolvendo Daniela Mercury e Tony Salles teve continuidade nesta terça-feira, 4. Durante seu desfile no Campo Grande, a "Rainha do Axé" voltou a alfinetar o ex-Parangolé por conta do atraso da saída do trio do cantor no Circuito Barra-Ondina, na última segunda-feira, 3.

Daniela recordou que o trio do cantor ficou muito próximo ao dela durante sua apresentação na Barra. Incomodada, ela cobrou respeito e disse também ser nascida no Subúrbio, igualmente a Tony.

"A gente, Saulinho, Ivete, a gente abre o Mar Vermelho para ele passar. Ele só não cole no meu fundo, né bicho? 40 anos de Carnaval. Vá se lenhar, viu? Eu também sou do Subúrbio!", completou em uma resposta de Tony Salles na polêmica anterior.

As críticas de Daniela a Tony Salles seguiram durante sua apresentação. "Tony, você nem vestido de mulher me pede desculpa (com referência ao Bloco Muquiranas). Você gosta de mulher que abaixa a cabeça", completou.

A cantora Ayla Menezes, que esteve participando da apresentação no trio de Daniela, jogou mais "lenha na fogueira".

"Tem que respeitar a Rainha meu amor. No máximo do respeitinho, tá ligado!?", disse Ayla Menezes.

Apesar das novas críticas de Daniela Mercury, o trio elétrico que está atrás dela durante o desfile no Campo Grande não é o de Tony Salles, e sim, do cantor Léo Santana.