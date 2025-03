Daniela Mercury e Tony Salles trocam farpas durante desfile

Daniela Mercury reclamou de aproximação do trio de Tony Salles e cantor respondeu - Foto: Reprodução / TV Band

O Carnaval de Salvador não poderia terminar sem uma boa polêmica e foi isso que aconteceu na madrugada desta terça-feira, 4, no Circuito Dodô (Barra/Ondina).

Daniela Mercury se irritou com a aproximação do trio de Tony Salles e na altura do camarote do Planeta Band, na Ondina, a Rainha do Axé desabafou: “Coisa feia encostar na gente assim, viu? Carnaval não pode ser assim não, Tony. Me respeite, que eu não sou moleque, rapaz".

Nas redes sociais a jornalista e esposa da artista também expressou sua insatisfação com a situação. “O trio do cantor Tony Salles veio colado no nosso trio a partir do Cristo da Barra até Ondina, atrapalhando o desfile ao ponto de fazer Daniela parar de cantar em alguns momentos. Ao ponto da Band noticiar isso (que vergonha). E ele justifica dizendo que estava atrasado pro show no camarote. Chegasse no horário então. Quem tem compromisso, não atrasa. Coisa feia”, escreveu nas redes sociais.

Por sua vez, o pagodeiro não deixou barato e disse que o trio da Daniela estava segurando o percurso e atrasando o desfile no circuito. Ele também exigiu respeito por parte da colega de profissão.

“Não é porque eu sou uma banda de pagode, porque eu sou periférico, porque eu sou suburbano, que podem desrespeitar a gente. Aqui é Suburbana, porra. Eu tenho compromisso, tenho dois shows hoje. Peço desculpas a vocês que estão aqui esperando, mas estamos passando rápido porque tem um camarote esperando a gente. O nome disso é comprometimento. As pessoas pagaram caro para ver o nosso show e estão esperando a gente voltar", disse.