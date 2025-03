Sargento aposentado suspeito de disparo no Circuito Osmar é preso

Suspeito foi preso com auxílio de câmeras de segurança - Foto: Divulgação / SSP-BA

Um sargento aposentado da Polícia Militar foi preso na madrugada desta terça-feira, 4. Ele é suspeito de ter efetuado um disparo de arma de fogo que atingiu uma foliona no Circuito Osmar, nas proximidades do bairro de Politeama.

A vítima estava curtindo o bloco As Kuviteiras e foi atingida na região da cintura. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que ele foi localizado no bairro do Tororó com o auxílio de imagens de câmeras. Um revólver foi apreendido com o suspeito. Informações iniciais indicam que o militar aposentado mora no bairro dos Aflitos, região que está dentro do circuito Osmar, onde aconteceu uma briga.

O sargento aposentado, suspeito também de envolvimento com tráfico de drogas, apresentava aparente estado de embriaguez e será apresentado no DHPP, unidade da Polícia Civil que ficará responsável pelo caso.