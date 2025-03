Último dia! Veja programação completa de hoje do Carnaval de Salvador

Ivete Sangalo vai puxar pipoca no Campo Grande - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Carnaval de Salvador 2025, como sempre, trouxe grandes nomes da música baiana e brasileira espalhados pelos circuitos da cidade. Com opções para todos os gostos, a folia se espalhou por diversos palcos e bairros, durante uma semana inteira, garantindo alegria para moradores e turistas.

Para esta terça-feira, 4, o Circuito Dodô (Barra-Ondina), a partir das 16h, trará blocos icônicos como Camaleão, com Bell Marques, e Largadinho, comandado por Claudia Leitte. Outras atrações incluem: as pipocas de Leo Santana, Parangolé e Timbalada.

No coração de Salvador, o Circuito Osmar (Campo Grande) vai encerrar a festa com as pipocas de Ivete Sangalo e Saulo Fernandes, além de Olodum, trazendo toda a sonoridade do samba-reggae, e o Ilê Aiyê, representando a força da cultura afro-baiana.

Já os palcos montados no Centro Histórico reúnem grandes nomes, incluindo Rachel Reis, que se apresenta no Largo do Pelourinho às 19h. Para quem busca festa perto de casa, a programação nos bairros inclui: Jammil, Edcity e Bailinho de Quinta na Boca do Rio e o icônico Palco do Rock, em Piatã.

Confira a programação completa do carnaval de Salvador nesta terça-feira, 4:

CENTRO HISTÓRICO

Palco Axé 40 Anos (Praça Castro Alves)

A partir das 17h30

Márcia Castro

Afrocidade

Alobened

Palco Axé Pelô (Largo de Tieta)

A partir das 16h

Orquestra Fred Dantas

Caldeirão do Leva

Carla Cristina

Afrodisíaco

U Tal do Xote

Seuwilson

Carla Wise

Largo do Pelourinho

17h00 | 18h30 - Projeto 03 Artistas - Pagode Por Elas - Rai Ferreira | A Menina | Jady Girl

18h30 | 19h00 – Dj

19h00 | 20h30 – Rachel Reis

20h30 | 21h00 – Dj

21h00 | 22h30 – ÀTTOOXXÁ

22h30 | 23h00 - Dj

Largo Pedro Archanjo

15h30 | 16h30 – Legião do Samba

17h00 | 18h30 – Axé - Banda Carnavallis

19h00 | 20h30 – Arrocha - Levi Barbosa

21h00 | 22h30 – Samba - Quixabeira da Matinha

23h00 | 00h00 – Filomena Bagaceira

Largo Tereza Batista

15h30 | 16h30 – Dom Chicla

17h00 | 18h30 – Rap - Udi

19h00 | 20h30 – Rap - Aspri RBF - Rapaziada da Baixa Fria

21h00 | 22h30 - Axé - Nadjane Souza

23h00 | 00h00 – Motumbá

Largo Quincas Berro D'Água

15h00 | 16h00 - As Nandas

17h00 | 18h30 – Orquestra – Orquestra Juvenil Itinerante da EMUC

19h00 | 20h30 – Rap - Cangaço Preto

21h00 | 22h30 – Pagode/Pagotrap - Dai

23h00 | 00h00 – Seu Maxixe

Praça das Artes

13h00 | 15h00 – Baile Infantil - Sambalelê

15h00 | 17h00 – Baile Infantil - Musiclauns

18h00 | 19h30 – Axé - Paulo Marcos

20h00 | 21h30 – Sarajane

22h00 | 23h30 – Axé - Estylo Candeal

Palco Multicultural (Praça Municipal)

A partir das 17h

Vivendo do Ócio

Hiran

Makonnen Tafari

Kamaphew Tawá + Yayamuxima

Ital Crew

Jeremias Gomes

Terreiro do Samba (Praça Cruz Caída)

A partir das 17h30

Gangue do Samba

Lino Cerqueira

Grupo Saudações

Aline Silva

Maira Lins

Nata do Samba

BAIRROS

Nordeste de Amaralina (Circuito Mestre Bimba) - A partir das 10h:Bloco Jhon Jhon Kids; Bloco Corno Nordestino; Arrastão Superpoderosas; Bloco Você Bebeu; Bloco Os Piratas; Bloco Junte-se Arrastão de Verão; Bloco Elite; Bloco 40 Graus; Bloco RB Exclusivo; Bloco Ubuntu; Bloco Tentação; Bloco Positivo Quabales.



Boca do Rio - A partir das 17h30: Paulo Neto; Lucas Viana; Carina Tapajós; Bailinho de Quinta; Edcity; Jammil.

Cajazeiras - A partir das 17h30: O Poeta; Forró do Tico; Tay Agazzi LG; Banda DH8; Banda Chicafé; Wilson Café.

Itapuã - A partir das 17h30: Ganhadeiras de Itapuã; Rafinha Asas; A Vingadora; Leo Marques; Zé Paulo; Mambolada.

Liberdade - A partir das 17h30: O Erótico; Banda A Patroa; Lazzo Matumbi; Beat Bom; Afrodisíaco Bragadá

Palco do Rock - Piatã: Crayonzz; Gabriel e os Decaídos; Banda Agressivos; Banda Electric Poison; Erasy; Lugubra; Pastel de Miolos; Intra; Banda Maw.

Pau da Lima - A partir das 17h30: Vitinho Forró; Samba Prime; Elaine Fernandes; Eletricaz; Norberto Curvelo; U Tal do Xote.

Periperi - A partir das 17h30: Motumbá; Cangaia de Jegue; Péricles e Leonardo; O Erótico; Itallo Júnior.

Plataforma - A partir das 17h30: Pedro Chamusca; Libu do Reggae; Juanzinho; TK Rei do Bar; Felipe Peixinho; Maristela Miller.

Rio Vermelho - A partir das 16h: Zeca Freitas; Paulinho Boca; Mambolada; Pedro Libe; Ana Mametto.

Torre de DJs - Beco das Cores - A partir das 17h30: Sonny e Nexter; Afrobapho; Caio Prince; Batekoo; DJ Tsant.

Torre Eletrônica - Farol da Barra - A partir das 00h: DJ Milla Brianezi; RDD.