As Muquiranas: foliões driblam proibição de pistolas d'água e tomam atitude

Um dos maiores blocos do Carnaval de Salvador, 'As Muquiranas' desfilou pelo segundo ano consecutivo sem as famosas e polêmicas pistolas d'água, que foram proibidas devido à Lei 14.584, de autoria da deputada estadual Olívia Santana (PCdoB).

Nesta segunda-feira, 3, sob o comando do cantor Márcio Victor, no Circuito Osmar (Campo Grande), os foliões opinaram sobre a experiência de curtir a festa sem as pistolas e saíram em defesa da proibição.

Nascido e criado em Salvador, Gaspar sai com As Muquiranas há 10 anos, com o apoio da família. Para ele, o bloqueio das pistolas deixou a curtição ainda melhor do que antes.

"Não alterou nada, só a reverência, a autoestima, que subiram. As pessoas ficaram melhores, a irreverência só aumentou e diversão e alegria que a gente sabe fazer", garantiu.

O jovem Ruliver Freitas Goes também se mostrou contente com a mudança. "Sem, está melhor. Acho que não incomoda tanto os outros e também não carregamos peso", explicou.

Leques tomam o lugar das pistolas

Leques tomam o lugar das pistolas | Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Membro do bloco há 22 anos, José Carlos aprovou o fim das pistolas nas Muquiranas e apontou os benefícios da mudança.

"Aumentou minha autoestima tirando a pistola, porque a gente representa as mulheres, e para a gente estar maltratando as mulheres, fica difícil!", declarou.

Apesar de aceitarem a proibição, os foliões também acharam um jeito de driblarem o uso do acessório e tomaram uma atitude para adaptá-lo. José Carlos aproveitou a ocasião para elogiar os leques, que estão fazendo sucesso em 2025: "Pra mim, o leque foi uma coisa maravilhosa e eu espero que com 60 anos de Muquiranas eles dêem um leque pra incentivar todos".