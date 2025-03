Davi Brito revela planos para segunda de Carnaval: "Ficar doidão"

Davi Brito curte Carnaval vestido de Muquiranas e ao lado da namorada - Foto: Reprodução redes sociais

Sem parceria para curtir o Carnaval de camarote, Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 2024, desfila, nesta segunda-feira, 3, nas Muquiranas, no circuito Osmar, no Campo Grande, Um dos mais antigos blocos de travestidos do Carnaval de Salvador, As Muquiranas está completando 59 anos de existência e escolheu o tema 'Encantos da Bahia' para celebrar a data.

Em conversa com o Portal A TARDE, o ex-BBB revelou que estava se divertindo muito. "Curti bastante, comi água, bora pra cima. Fiquei doidão hoje", disse ele, bastante animado.

Ao ser questionado se era melhor sair no bloco ou ficar no camarote, ele desconversou e disse: "Tô aqui curtindo, curtindo, aproveitando. [vir] Curti o carnaval".

Davi está se divertindo ao lado da amada, da irmã Raquel Brito e do cunhado. "Tô com minha namorada, tô só bem sujo", concluiu ele.

Raquel Brito ao lado da cunhada e do namorado | Foto: Priscila Melo | Ag. A TARDE

Horas antes de chegar ao circuito, Brito já havia postado em sua rede social fotos vestido com a fantasia do bloco.