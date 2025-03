Com agenda intensa, Ivete revela problema de saúde: "Tô daquele jeito"

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Após maratona de shows e desfiles no Carnaval 2025, Ivete Sangalo compartilhou momentos descontraídos com os foliões durante sua apresentação no Bloco Coruja, nesta segunda-feira, 3, no circuito Barra-Ondina, em Salvador. A cantora, que já havia se apresentado na capital baiana e em Minas Gerais nos dias anteriores, brincou sobre os desafios da intensa agenda carnavalesca.

Tô cheia de gases. Não sei por quê. Acho que fico ansiosa, durmo pouco, falo muito. Tô aqui daquele jeito Ivete Sangalo

A artista também revelou que tem apostado no consumo de caldos para manter a energia durante a folia. "De manhã eu tomo um caldo de ossos, um caldo quente, e de noite Daniel [Cady] prepara um caldo pra mim que só ele sabe fazer", brincou.

Ivete ainda descreveu o ritual antes de dormir. "É um caldo vero brodo. Ele deixa ali em banho-maria e vai esquentando. Ele bota uns legumes. Quando eu chego em casa e digo assim 'eu tô faminta'. Aí ele diz 'venha que vou lhe dar um caldo'", completou, em tom bem-humorado.