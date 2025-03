Confira o número de foliões em cada dia do Carnaval de Salvador

Carnaval de Salvador registra aumento de 4,3% no número de foliões em comparação com 2024 - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) faz a contagem exata do número de pessoas que entram nos três principais circuitos do Carnaval de Salvador. O equipamento reconhece cada novo rosto que adentra nos trechos da folia e soma, praticamente sem margem de erro, a quantidade de foliões nas ruas soteropolitanas.

O Portal A TARDE levantou os dados registrados pela SSP-BA em cada um dos dias de Carnaval até este domingo, 2, além dos números obtidos nos principais eventos pré-carnavalescos que ocorreram nas ruas da cidade.

O destaque, dentre os dias oficiais do Carnaval, fica para o sábado de folia, 1º de fevereiro, quando quase 1,8 milhão de pessoas compareceram aos circuitos Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Centro Histórico). Já dentre as festas pré-carnavalescas, a maior foi o Furdunço, com mais de 300 mil foliões.

No total, o sistema contabiliza um aumento de 4,3% no número de foliões em Salvador no ano de 2025, em comparação a 2024.

Confira o detalhamento abaixo:

Fuzuê (22/02) - 106.134 foliões

Furdunço (23/02) - 306.718 foliões

Melhor Segunda (24/02) - 125.741 foliões

Pipoco (25/02) - 131.968 foliões

Habeas Copos (26/02) - 174.591 foliões

Quinta de Carnaval (27/02) - 1.527.436 foliões

Sexta de Carnaval (28/02) - 1.383.465 foliões

Sábado de Carnaval (1º/03) - 1.780.997 foliões

Domingo de Carnaval (02/03) - 1.731.958 foliões