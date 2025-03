Carlinhos Brown faz surpresa e visita setor de reciclagem após show no Carnaval

Cantor é conhecido por sua proximidade com o público - Foto: Divulgação

Após encerrar sua apresentação na madrugada desta segunda-feira, 3, Carlinhos Brown fez uma visita ao setor de reciclagem do Camarote Salvador. O cantor, conhecido por sua proximidade com o público, atendeu trabalhadores do espaço, posou para fotos e interagiu com a equipe responsável pela coleta e separação de resíduos.

O show de Brown terminou por volta das 3h40, e, no caminho para casa, ele foi abordado por funcionários do camarote. Ao ouvir um pedido para passar pelo setor de reciclagem, o artista atendeu prontamente e registrou o momento com os trabalhadores.