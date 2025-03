Pastor Sargento Isidório lança bloco evangélico no Carnaval

FILHOS DO GRANDE

Pastor Sargento Isidório puxa bloco evangélico em Candeias - Foto: Reprodução / Redes sociais

O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) lançou nesta segunda-feira, 3, o bloco evangélico “Filhos do Grande”, celebrando o Carnaval evangélico.

O evento aconteceu pelas ruas de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, e foi promovido pela Fundação Doutor Jesus, que tem como objetivo a recuperação de dependentes químicos.

No vídeo, compartilhado nas redes sociais do deputado federal, é exibida uma música religiosa e, também, alegorias inspiradas em cenas bíblicas, como a “Arca de Noé”.

“Filho do grande único salvador, tô com você para vencer ou vencer, filho do Deus grande, único grande, o meu prazer é sempre a você”, diz a letra da música.