Ritmos do Amapá e da Bahia se encontram no Camarote Brown

Carlinhos Brown recebeu autoridades na mostra Amazônia Negra e artistas de Marabaixo no palco - Foto: Divulgação | Azuz Produção

Um domingo de muita ancestralidade no encontro da música percussiva afro baiana de Carlinhos Brown com o Marabaixo, gênero que celebra a identidade e a resistência do povo do Amapá, no Camarote Brown, na Barra.

O encontro reuniu o governador do Amapá Clécio Luís, a primeira dama estado, Priscilla Flores, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues e o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior. Nesta segunda de Carnaval, os anfitriões Brown, Licia Fabio e Camila Rebouças voltam a receber o grupo musical amapaense em mais uma apresentação para os convidados do camarote.

Escolhido o embaixador do Marabaixo, Carlinhos Brown foi até ao Amapá para mergulhar na essência do Marabaixo, compreendendo suas raízes. A visita resultou na criação da exposição fotográfica “Amazônia Negra: Expedição Amapá”, que ocupa uma sala especial no camarote, sonorizada com sistema de última geração. Ao visitar a mostra, os convidados vão conferir as imagens que capturam o diálogo entre as culturas afro-ameríndias do Amapá e da Bahia e conhecer os instrumentos deste gênero musical.

Confira galeria:

Carlinhos Brown e Clécio Luis, governador do Amapá | Foto: Divulgação | Azuz Produção

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues e Clécio Luis, governador do Amapá | Foto: Divulgação | Azuz Produção

Ceu e Junior Rocha | Foto: Divulgação | Azuz Produção

Fabio Almeida, Licia Fabio e Camila Rebouças | Foto: Divulgação | Azuz Produção

Camila e Alessandro Cunha com Rita Batista | Foto: Divulgação | Azuz Produção

DJ Vinny | Foto: Divulgação | Azuz Produção

Vanderson Nascimento e Alexandre Barillari | Foto: Divulgação | Azuz Produção

Silvia Russo e Fernando Guerreiro | Foto: Divulgação | Azuz Produção

Rita Batista e Camila Rebouças | Foto: Divulgação | Azuz Produção

Rita Batista | Foto: Divulgação | Azuz Produção

Lila Moraes | Foto: Divulgação | Azuz Produção

Larissa Vasconcelos, Camila Rebouças e Helaine Schindler | Foto: Divulgação | Azuz Produção

Larissa Vasconcelos e Licia Fabio | Foto: Divulgação | Azuz Produção

Ivana Souto | Foto: Divulgação | Azuz Produção

Ivana Souto e Regina Weckerle | Foto: Divulgação | Azuz Produção

Helaine Schindler e Camila Rebouças | Foto: Divulgação | Azuz Produção

Governador do Amapá Clécio Luis e a primeira dama Priscilla Flores com Brown | Foto: Divulgação | Azuz Produção

Brown , Danielle Barvanelle, Priscilla Flores e Clécio Flores | Foto: Divulgação | Azuz Produção

Governador do Amapá Clécio Luis e a primeira dama Priscilla Flores com Brown | Foto: Divulgação | Azuz Produção

O domingo voltou a ser muito concorrido no Camarote Brown, com cerca de mil pessoas circulando em suas dependências internas e externas.

Os espaços confortáveis com muitas poltronas e pufes, salões e banheiros climatizados, a gastronomia, atrações musicais com referências que o torna mais desejado da folia. O extenso mirante com vista do Farol da Barra é um dos espaços mais disputados pelos convidados Candyall Entertainment, Join Entretenimento e Licia Fabio Produções podem ver de perto e até com as estrelas da música baiana.

Ontem, do mirante todos puderam presenciar o encontro de Brown, que cantou e conversou com Bell Marques, que estava passando com seu trio. O cacique do Candeal lembrou a força dada pelo artista no início de sua carreira ao gravar a música Selva Branca, que cantaram juntos emocionando a pipoca e o camarote. Em seguida, Bell cantou Vumbora Amar, lembrando que a música também foi um presente de Brown, autor junto com Alain Tavares.

O camarote manteve a tradição baiana de servir feijoada aos domingos. O Lafayette, restaurante residente neste Carnaval, serviu uma feijoada carioca completa, que provocou filas em torno do buffet. O Amado, o restaurante convidado do dia, também provocou suspiros com a sua cozinha contemporânea. Nesta segunda, o chef Fabricio Lemos é o convidado especial para mostrar um pouco de sua cozinha premiada.

No domingo, o multi-instrumentista Pugah encantou o público com o seu balanço que exalta a arte dos guetos, becos e vielas. Hoje, o Guetho também vai estar presente na voz da Amanda Santiago, que traz toda a sua bagagem o seu aprendizado de anos na Timbalada.

A promoter Licia Fabio, referência no Carnaval de Salvador e expert em eventos de luxo, assina o camarote, com produção executiva de Camila Rebouças e Helaine Schindler.

