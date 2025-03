Criaturas microscópicas são descongeladas após 24 mil anos

Esses organismos pertencem a um grupo de animais microscópicos conhecidos por suas impressionantes capacidades de sobrevivência - Foto: The Daily Galaxy

Cientistas descongelaram antigas criaturas microscópicas do gelo da Sibéria que estavam desativadas por 24 mil anos, de acordo com informações do Daily Galaxy.

A ativação mostra a capacidade de sobrevivência desses organismos, chamados rotíferos bdeloides. Esses organismos pertencem a um grupo de animais microscópicos conhecidos por suas impressionantes capacidades de sobrevivência em condições extremas, como resistência à radiação, desidratação e até mesmo ao vácuo do espaço.

O que os distingue da maioria dos organismos é sua capacidade de produzir proteínas especiais, chamadas proteínas chaperonas, que protegem suas células contra danos e destruição.

Eles haviam entrado em um estado de criptobiose, interrompendo totalmente suas funções biológicas até que o ambiente fosse favorável para sua retomada. Após serem descongelados, os rotíferos não só retomaram suas funções normais, como também começaram a se reproduzir assexuadamente.

No estudo, os cientistas coletaram amostras de permafrost congelado a aproximadamente 3,6 metros abaixo da superfície na Sibéria. Através da datação por carbono, foi possível confirmar que o solo — e os organismos nele presentes — estavam congelados há pelo menos 24.000 anos, desde a última Era Glacial.