Lula diz que cena de Trump com Zelensky foi 'grotesca'

Lula falou aos jornalistas após a posse do presidente uruguaio, Yamandú Orsi - Foto: Reprodução | Canal Gov

O presidente Lula esteve neste sábado, 1º, na posse do presidente uruguaio Yamandú Orsi. Após a cerimônia ele falou aos jornalistas sobre o bate-boca entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky.

"Sobre a questão do Zelensky, eu, sinceramente, não sou diplomata. Mas eu acho que a diplomacia, desde que o planeta Terra foi criado, desde que a diplomacia foi criada, não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa como aquela que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca. Acho que o Zelensky foi humilhado. Acho que, na cabeça do Trump, o Zelensky merecia isso".

Para Lula, a postura de Trump exige uma nova resposta da Europa.

"Acho que a União Europeia foi prejudicada com o discurso do Zelensky. E eu disse ao presidente da Alemanha (Frank-Walter Steinmeier): é bem possível que a Europa fique responsável pela reconstrução da Ucrânia. É bem possível que a Europa fique responsável pela manutenção da OTAN [Organização do Tratado do Atlântico Norte]. E é bem possível que a Europa seja responsabilizada, sabe, pelo desastre que está acontecendo".