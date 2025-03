Adolescente é suspeito de atirar na cabeça de garoto de 12 anos

Adolescente segue internado em estado grave - Foto: Reprodução Google Maps

Um adolescente, 12 anos, foi baleado na cabeça, no final da tarde do sábado, 1º de março, na Fazenda Rancho Miguel, cerca de 6 km do distrito de Poço Central, em Aurelino Leal, cidade do sul da Bahia. Até a noite deste domingo, 2, ele seguia internado, em estado grave, no Hospital Manoel Novaes, em Itabuna.

Em conversa com o site Giro Ipiaú, a mãe do menino, Maria de Fátima, revelou que o filho foi atingido por um tiro de espingarda caseira disparado por um adolescente de 14 anos, que também mora na mesma fazenda. O garoto passou por uma cirurgia e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade médica. “O chumbo da espingarda atravessou de um lado ao outro da cabeça, e a situação é grave”, informou a senhora.

Ainda segundo a mulher, o tiro não foi acidental e sim proposital, já que o adolescente que atirou já havia ameaçado Marcos de morte, durante um desentendimento, no ano passado. Os garotos eram amigos, mais romperam a amizade depois de uma briga. Maria de Fátima não revelou o motivo da rixa.

Ela contou que a Polícia Militar esteve na fazenda, logo após o fato, mas, quando chegou, o adolescente apontado como autor do disparo e o pai dele haviam fugido. O caso é investigado pela Polícia Civil de Aurelino Leal.