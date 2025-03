Homem é assassinado após defender amigo em discussão no Carnaval

Homem é baleado após defender amigo em discussão - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um folião de 32 anos foi morto a tiros defendendo um amigo em uma discussão durante o Carnaval de Recife no sábado, 1º. De acordo com a família, o autor do disparo seria um Policial Militar, o caso segue sendo investigado.

A vítima foi identificada como João Amâncio, que faleceu enquanto defendia seu amigo em uma discussão, se acordo com o irmão, Deneval Amâncio, que diz ter presenciado a cena.

João era caldeiro, pai de dois filhos, um de 12 e outro de 5, e viajou de Cabo de Santo Agostinho a Recife com amigos e familiares em um ônibus fretado para curtir o Carnaval. Enquanto estavam voltando da festa, uma mulher esbarrou em David, amigo de João, após isso, ela iniciou uma discussão, partindo para cima dele.

Segundo Deneval, o irmão perguntou o que estava acontecendo, e antes que qualquer resposta, o namorado da moça sacou a arma e disparou, atingindo João no tórax.

Após isso, o atirador saiu andando e quando foi abordado por quatro policiais militares, "Ele botou a mão no bolso, mostrou a carteira, e os PMs liberaram. Deixaram ele ir como se nada tivesse acontecido", disse o irmão da vítima.

João ainda foi socorrido, mas a família acredita que ele chegou no hospital já morto.

O amigo de João, David, também foi atingido e segue hospitalizado mas em atualização de seu estado, já que o hospital não divulgou informações.

A identidade do suspeito segue em sigilo e o caso ainda está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios.