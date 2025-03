Vídeo: homens fazem sinal de facção e simulam arma no Carnaval

Grupo foi identificado e perseguido pela patrulha da PM - Foto: Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra um grupo de homens fazendo sinal de uma facção criminosa no Circuito Osmar, no Campo Grande, na noite de domingo, 2. Um dos integrantes ainda teria puxado um objeto da cintura simulando ser uma arma de fogo.

A confusão teria se iniciado em uma região próxima ao Relógio de São Pedro, durante a passagem de um bloco. Após os indivíduos fazerem alusão ao Comando Vermelho (CV) com as mãos uma equipe da Polícia Militar (PM) aparece logo em seguida atrás do grupo.

De acordo com a PM, a patrulha identificou e perseguiu um indivíduo suspeito que mostrou um objeto que não foi identificado, "mas que aparentava se tratar de um aparelho celular, utilizado de forma similar a uma arma antes do homem voltar a guardá-lo e correr com a chegada dos militares".

De acordo com informações do Comando de Policiamento em Missões Especiais (CPME), não há registro de detenções ou conduções.