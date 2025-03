Andressa Urach confessa desejo de gravar sexo com Leo Santana e Lore

Solteira, a modelo curtiu a folia momesca na noite de sábado, 1º, no camarote Salvador - Foto: Jesus de Carvalho/Ag. News

Pela primeira vez no Carnaval de Salvador, Andressa Urach revelou com quais celebridades baianas gravaria conteúdo adulto. Conhecida pelas suas gravações com diversas pessoas famosas e com desejos um tanto quanto inusitados, a influencer disse que se Léo Santana não fosse casado, seria mais um convidado da loira.

“Então, eles não gravam. O homem é casado, mas eu aceitaria gravar com os dois. O Leo Santana é um gato. Se eles gravassem com os dois. Imagina aí? Lore Improta e o Leo Santana dariam filme bom”, disse a influencer ao Portal A TARDE.

Solteira, a modelo curtiu a folia momesca na noite de sábado, 1º, no camarote Salvador, fixado no fim do circuito Dodô (Barra-Ondina). Feliz por estar curtindo “o melhor carnaval que passa em 37 anos”, a criadora de conteúdo trouxe toda a família para Salvador.

“Trouxe minha mãe, meu filho, meu padrasto, minha nora, minha família toda porque aqui é uma energia tão boa, tão gostosa, tão pura, que é contagiante. Eu já criei carnavais em outros lugares, mas aqui é muito especial. Eu fiquei muito feliz, porque eu me sinto muito segura, porque a cidade está cheia de polícia”, completou ela