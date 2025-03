Solteira, Andressa Urach curte ‘pipoca’ e revela paixão por culinária

Modelo curte folia momesca na capital baiana pela primeira vez no Camarote Salvador - Foto: Amanda Souza | Ag. A Tarde

De shortinho e biquíni preto, Andressa Urach curte o seu primeiro Carnaval em Salvador ao lado da família. Do camarote a pipoca, a influenciadora de conteúdos adultos se mostrou uma foliã nata e diz até que se jogou no meio do povo para correr atrás do trio.

“O mais legal que eu achei e que eu não conhecia, eu me disfarcei e fui para pipoca, que chama? que é o meio do povo, né? E eu amei. Tipo assim, camarote é maravilhoso, né? Comida à vontade, bebida maravilhosa. Mas, você estar no meio do povo é delicioso. Eu amei”, contou Urach aos jornalistas.

Solteira, a modelo curtiu a folia momesca na noite de sábado, 1º, no camarote Salvador, fixado no fim do circuito Dodô (Barra-Ondina). A considerada musa dos conteúdos adultos aproveitou a festa ao lado da família.

“Estou apaixonada! Primeira vez que venho para Salvador, que energia contagiante. Trouxe a minha família, está a minha mãe aqui, o meu filho, estou amando. Amei também a segurança. Então, assim, quem não conhece tem que vir para Salvador”, aconselhou a ex-miss bumbum.

Ela ainda elogiou os moradores da capital baiana, e os classificou como “carinhosos e calorosos”. Questionada por A TARDE sobre o que achou mais atraente na capital baiana, Urach disse: “Olha, eu gostei muito da culinária daqui. Maravilhosa! Bom, vim para cá e não comer um acarajé não tem como, né? Porque não é normal, eu sou gaúcha, né? Então, é diferente”.

Já sobre a sua preferência sobre a música do Carnaval deste ano, a influenciadora titubeou e colocou a culpa no signo por não saber responder.

“Eu gosto muito da Ivete, gosto muito do Leo Santana, gosto da Claudia Leitte. Eu sou libriana, né? É indeciso. Não dá para escolher um, eu quero todos”, brincou.