Qual vai ser a Música do Carnaval 2025? Confira as apostas

Após vencer pesquisa do A TARDE em 2024 com 'Macetando', Ivete Sangalo está apostando em dois hits - Foto: Divulgação

O clima de folia já toma conta de Salvador, e com o Carnaval 2025 se aproximando, a disputa pela música que vai agitar os foliões está a todo vapor. Artistas de diferentes estilos e ritmos já lançaram suas canções, e cabe ao público decidir qual será a trilha sonora da festa. Entre os lançamentos, diversos hits despontam como fortes candidatos a conquistar os palcos, ruas e trios elétricos.

No ano passado, “Macetando”, de Ivete Sangalo, foi escolhida pelos foliões como a música do Carnaval 2024, com mais de 60% da preferência do público, como apontado por pesquisa do Instituto AtlasIntel em parceria com A TARDE. E em 2025? Qual será a canção vencedora?

O Portal A TARDE fez uma lista com músicas que prometem fazer sucesso durante a folia deste ano. Confira:

'Energia de Gostosa' - Ivete Sangalo

• Compositores: Lari Tavares, Luana Matos, Rafa Lemos e Tassia Morais

'O verão bateu em minha porta' - Ivete Sangalo

• Compositores: Lari Tavares, Tassia Morais, Luana Matos e Rafa Lemos



'Surra de Toma' - Léo Santana

• Compositores: Léo Santana, Breno Casagrande, Igor Terra, Josias Gomes e Michael Oliveira



'Resenha do Arrocha' - J.Eskine

• Compositores: J.Eskine, Bergui, Bruno Magnata, Daniel de Brito de Almeida, Italo Kauan Barbosa de Santana, Luan Lucas Ferreira Araújo, MC Dadinho, Máicon Santos Da Silva Cruz, O Playba, O Truta, Pr Black, Robert Levi, Robert Souza Santos e Samuel de Castro Dias



'Jogadinha' - É o Tchan

• Compositores: Beto Jamaica, Compadre Washington, Duller Duller, Fábio Alcântara e Pio Medrado



'GPS do Olodum' - Olodum

• Compositores: Lucas Fernando Borges Andrade, Marcos Breno Rios de Jesus, Paulo Jorge Batista de Jesus, Sandro Alberto Matos Dos Santos e Ueldon Nascimento Pereira

'Algodão Doce' - Vinny Nogueira e Kannario

• Compositores: Iatta Compositor, João Mariano, Kaio Oliveira, Luan Sacada e Lucca Lyra



'É a Bahia' - Escandurras, Parangolé e La Fúria

• Compositores: Bruno Magnata e Filipe Escandurras



'O Verão Bateu em minha Porta' - Ivete Sangalo

• Compositores: Ivete Sangalo, Gigi Cerqueira, Radames Venancio e Samir Trindade



'Sei Que Tu Me Odeia' - Anitta, MC Danny e Hitmaker

• Compositores: André Vieira, Breder, Bárbara Dias, Klismman, Romeu R3, Wallace Vianna e Zack Vox



'Mar de Gente' - Saulo e Xanddy Harmonia

• Compositores: Tomate, Xanddy e Saulo Fernandes.

'Aposta' - Tony Salles



• Compositores: Adriel Max, Ed Nobre, Rafinha RSQ e Rodrigo Martins

'Molen-Molen' - Psirico, É o Tchan, Guig Ghetto, Rubynho e Pagod'art

• Compositores: Jota Telles

'Eu, Fevereiro e Você' - Claudia Leitte

• Compositores: Claudia Leitte, Roberto Moura, Adenilson Peluso e Luciano Pinto