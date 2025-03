Andressa Urach cobre tatuagem para ex-namorado: "Cassi-outro" - Foto: Reprodução

Andressa Urach revelou nas redes sociais a mudança em sua polêmica tatuagem dedicada ao ex-namorado, Cassiano França. Após o fim do relacionamento e a divulgação de vídeos íntimos do ex com Luiza Ambiel, a influenciadora decidiu modificar o desenho, expressando sua insatisfação com a situação.

Nos Stories do Instagram, Andressa exibiu a nova versão da tatuagem: um “X” cobrindo o nome de Cassiano e a palavra “Outro” ao lado, acompanhada de um coração. Na legenda, ela demonstrou otimismo: “Vamos em frente”.

A influenciadora também refletiu sobre o amor e os ciclos da vida: “Mamãe é uma eterna apaixonada! Costumo dizer que o amor seja eterno enquanto dure e que dure para sempre… ciclos começam e ciclos se encerram e tá tudo bem!!!”.

Finalizando o desabafo, Urach reforçou sua crença no amor: “Essa tatuagem significa: que venham os próximos amores. Mamãe nunca vai desistir do amor, porque meu coração transborda amor”.