"Velha da banheira": Andressa Urach vê Luiza Ambiel com ex e polemiza

Andressa Urach falou sobre Luiza Ambiel e ex - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Andressa Urach usou as redes sociais para demonstrar a sua revolta com uma atitude do ex-namorado Cassiano França. O homem gravou conteúdo adulto com Luiza Ambiel e a famosa não perdeu tempo ao reagir.

A influenciadora de conteúdo adulto descobriu que eles estavam gravando juntos e fez comentários a respeito da colaboração dos dois.

Urach ainda chamou a ex-banheira do Gugu de "velha" nos Stories do Instagram: "Gente, a velha da banheira, para ganhar dinheiro no pornô, precisa pegar meu ex para sair nos sites [de fofoca]. Cara, eu tenho que rir, né? Essas velhas, todas pegam os meus ex. Todas".

A famosa também fez questão de declarar que outras criadoras de conteúdo adulto acabam gravando com seus ex-namorados para "vender".

"Querem vender no pornô, e pegam meus ex. Mamãe escolhe os 'boy' gatos, né? Fazer o quê? Os bonitos vão lá, comparecem, aí a mamãe larga e elas vão lá pegar os boys pra ganhar hypezinho", disse.