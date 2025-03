VAI ROLAR? Andressa Urach revela se gravará conteúdo adulto em Salvador Ex-miss bumbum e influenciadora de conteúdo adulto curte seu primeiro Carnaval na capital baiana Por Amanda Souza e Gabriela Araújo 02/03/2025 - 8:04 h | Atualizada em 02/03/2025 - 8:18

Polêmica, musa do conteúdo adulto conversou com jornalistas no Camarote Salvador - Foto: Amanda Souza | Ag. A TARDE

