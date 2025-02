Andressa Urach enfrenta problema ao gravar vídeo com ator dotado

Andressa Urach falou sobre perda de DIU - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Andressa Urach surpreendeu com uma revelação inesperada sobre ocorrido durante uma gravação de conteúdo adulto. A famosa disse que perdeu o DIU quando gravou um filme de conteúdo adulto com Maximo Garcia, que é conhecido por ser dotado.

No Instagram, a influenciadora comentou: "Como rainha do conteúdo adulto, sempre busco superar expectativas e entregar o melhor para vocês. Essa gravação foi intensa e desafiadora, e quero aproveitar para agradecer o carinho e as mensagens que recebi sobre a questão do DIU após a gravação. Fiquem tranquilos, já cuidei de tudo e estou ótima!".

Nos stories, Andressa Urach ainda perguntou se tinha algum médico à disposição para esclarecer a dúvida sobre perder o DIU durante o ato sexual.

"Admiro a sua coragem e elasticidade", afirmou uma pessoa nos comentários de postagem. "Realizando os gostos de muitas mulheres e homens", falou outro. "Agora sim você tá com um homem, não com aquele de 18 anos", escreveu um terceiro.