Andressa Urach atiça web ao surgir com youtuber famoso: “Ferro nela”

Andressa Urach atiçou os internautas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach atiçou os internautas na madrugada deste domingo, 16, ao compartilhar uma foto ao lado do youtuber flamenguista Fernando Gil, que já foi convidado pela famosa para uma parceria.

Urach publicou a foto com Gil em seu perfil oficial no Instagram durante uma festa no Rio de Janeiro. “Veio no Baile do Presidente atrás de mim. Essa semana tem ferro nela”, escreveu a influenciadora.

O convite para uma gravação veio após uma live que Gil teria feito dizendo que gravaria conteúdo adulto com a ex-Fazenda. “Há uns meses ele publicou uma live dizendo que queria gravar comigo”, disse Urach, em entrevista ao PagodCast. Ela revelou ter enviado um convite pelas redes sociais, mas não foi atendida.

Depois que Urach publicou a foto, os internautas passaram a fazer especulações e comentaram bastante o encontro dos dois, mesmo não tendo confirmação de nenhum projeto.

Veja a foto:

Veja algumas reações:

Andressa Urach e Fernando Gil se encontraram para tratar da gravação do filme FERRO NELA.



NÃO VOU DEIXAR DE PERDER pic.twitter.com/m3eUf9glbh — Kiboncio (@Kiboncius) February 16, 2025

01:00 DA MADRUGADA E A ANDRESSA URACH LANÇA ISSO NO INSTAGRAM EU VOU MORRER pic.twitter.com/IHkPdiD6UU — júlia roba cena 🪷 (@juhondacivic) February 16, 2025