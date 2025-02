Andressa Urach choca ao revelar valor milionário que recebe com vídeos

Andressa Urach revelou faturamento em um ano - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach sempre causa muita polêmica com as gravações mais inusitadas de vídeos adultos. Apesar das críticas, a famosa faz muito sucesso e consegue faturar milhões. Ela revelou nesta semana, por exemplo, que já recebeu R$ 7 milhões com a venda de vídeos íntimos.

"A mamãe ganhou mais de R$ 7 milhões em menos de um ano de conteúdo adulto", declarou a ex-A Fazenda, nos stories do Instagram, contando o faturamento em menos de um ano.

Andressa Urach aproveitou a oportunidade para mandar um recado para outras criadoras de conteúdo: "Mamãe fatura. Deus abençoa porque não sou o tipo de pessoa que fica falando mal da vida dos outros. Pessoas prósperas falam de negócios e investimentos e não de outras pessoas".

A famosa não citou nomes, mas disse que uma criadora de vídeos adulto em especial "é uma pessoa infeliz" que fica "preocupada com a minha vida".

"Tem umas criadoras de conteúdo tão recalcadas que nem me conhecem, mas falam mal de mim. Vai trabalhar, querida, talvez um dia você ganhe alguma coisinha", disse.