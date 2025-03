Danilo Gentili tem ataque de fúria por obras na frente da sua casa; assista

Danilo Gentili arrastando as sinalizações em frente à sua casa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O apresentador Danilo Gentili protagonizou uma cena polêmica ao se descontrolar contra alguns trabalhadores de uma obra em frente à sua casa, em São Paulo, no sábado, 2.

Na ocasião, os profissionais interditaram a via por conta de reformas que ali ocorriam, isso irritou muito o apresentador, que descontou sua raiva nas placas e cones que estavam no caminho.

Uma gravação mostra Danilo indo em direção aos objetos que impediam a circulação na via e os arremessa para fora do caminho reclamando sobre a via interditada e depois volta à sua residência mostrando o dedo do meio ao trabalhador.

Confira vídeo: