Suspeitos de ordenar chacina de Barro Preto são indiciados

Os dois suspeitos de ordenar a chacina de Barro Preto, que deixou três jovens e um adolescente mortos em 2024, foram indiciados por homicídio qualificado devido a emboscada, tortura e meio cruel.



A conclusão do inquérito foi divulgada nesta segunda-feira, 27, pela Polícia Civil. O crime aconteceu em 1º de abril do ano passado, na cidade de Barro Preto, no sul da Bahia.

Na ocasião, os corpos das quatro vítimas foram encontrados em uma fazenda, com marcas de tortura e perfurações de armas de fogo. Elas foram identificadas como: Samyr Emanuel dos Santos Nunes, de 19 anos; Gustavo Silva Lima, de 17 anos; John Lenon Ramos Santos, de 26 anos; Jamylle Ramos Santos, de 24 anos.

Os dois indiciados pela chacina já estavam presos por outros crimes quando organizaram os homicídios. Eles foram identificados como Vitor Almeida da Silva, que cumpre pena no Conjunto Penal de Itabuna e será transferido para outra unidade prisional da Bahia; e João Ricardo Cardoso Mota, que está preso em São Paulo.

Segundo o coordenador da Polícia Civil de Itabuna, Evy Paternostro, Vitor deu a ordem e controlou a tortura e execução. Antes, ele pediu autorização a João Ricardo. A suspeita é que as vítimas tinham ligações com uma facção rival, no entanto, elas não tinham passagens pela polícia.