Chacina de Barro Preto teve motivação tráfico de drogas, diz polícia | A TARDE

A Polícia Civil confirmou que a motivação para a execução de quatro pessoas, entre elas um adolescente, teria sido o tráfico de drogas. A corporação não revelou os detalhes sobre o envolvimento delas. Os corpos foram encontrados com marcas de tiros e estavam amarrados uns nos outros, na manhã desta segunda-feira, 1º.

Leia mais:

>> Dono de loja é preso após GPS indicar localização de celular roubado

As vítimas foram identificadas como Jamylle Ramos Santos, de 24 anos, Samyr Emanuel dos Santos Nunes, de 19 anos, John Lenon Ramos Santos, de 26 anos e Gustavo Silva Lima, de 17 anos.

De acordo com as informações testemunhas, os quatro foram sequestrados na noite de domingo, 31. O grupo foi abordado por três homens armados. Em seguida, os suspeitos levaram o grupo até um matagal, onde executaram com diversos disparos.

Jamylle Ramos era irmã de John Lenon e namorava Samyr Emanuel. Em nota, a Polícia Civil disse que "o crime tem ligação com o tráfico de drogas. Depoimentos são coletados e outros elementos para esclarecer o caso. A autoria e motivação ainda são desconhecidas. As guias periciais e de remoção foram expedidas".