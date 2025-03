Arma falsa, cachimbo de crack e mais itens são apreendidos no Carnaval

3.267 itens foram apreendidos desde o início do Carnaval - Foto: Divulgação | PMBA

Somente no domingo (2), quarto dia de Carnaval de Salvador, a Polícia Militar da Bahia apreendeu 1.065 itens proibidos nos 47 portais de acesso aos circuitos do Carnaval de Salvador. Entre as 'paradas' retidas, estavam armas de brinquedo, tesouras, estiletes, facas e outros itens cortantes.

A PM também pegou muita maconha, pinos de cocaína e drogas sintéticas, além de acessórios para fazer a 'brisa', como cachimbos para uso de crack, dichavadores de erva e cuias.

Até o momento, a Polícia já reteve um total de 3.267 itens proibidos desde o início da festa.