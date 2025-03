Mensagens políticas marcam Mudança do Garcia no Carnaval em Salvador

Sem cordas, no Circuito Riachão do Carnaval da Bahia, o bloco completou 80 anos de tradição - Foto: Shirley Stolze/Ag A TARDE

Tradicional bloco carnavalesco, a Mudança do Garcia mostrou diversas mensagens de protesto político nesta segunda-feira, 3. Sem cordas, no Circuito Riachão do Carnaval da Bahia, o bloco completou 80 anos de tradição, mostrando placas e fantasias com problemáticas do Brasil e do mundo.

Entre as mensagens estão desde protesto contra medidas instituídas por Bolsonaro e até homenagem à Fernanda Torres, indicada ao Oscar 2025.

Confira as fotos: