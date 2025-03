Em Salvador, Andressa Urach revela planos de igreja: “Vai muita gente”

Solteira, a modelo curtiu a folia momesca na noite de sábado, 1º, no camarote Salvador - Foto: Jesus de Carvalho/Ag. News

Pela primeira vez no Carnaval de Salvador, a ex-miss bumbum Andressa Urach revelou planos para a igreja que pretende fundar no Brasil. Sem cobrança de dízimos e casa para todos os gêneros, a criadora acredita que a sua instituição religiosa terá “muita gente”.

“Tô juntando dinheiro pra não tirar dinheiro de ninguém. Porque o dia que eu tiver minha igreja, eu não vou cobrar dízimo. Porque Deus não impõe isso. Eu quero bancar minha igreja. E eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas serão alcançadas. Eu acho que a igreja é só com os nossos, a gente não precisa de um lugar. Mas todo mundo quer ter um lugarzinho pra ir. Daqui cinco anos eu vou abrir, e vai ter muita gente, muita gente de todos os gêneros que querem servir a Deus”, complementa a influencer.

Solteira, a modelo curtiu a folia momesca na noite de sábado, 1º, no camarote Salvador, fixado no fim do circuito Dodô (Barra-Ondina).

Prevista para ser aberta daqui há cinco anos, a igreja de Urach iniciou como um projeto logo após passar por grave problema de saúde em 2014, quando a modelo ficou internada no hospital para tratar de uma infecção causada pela aplicação de hidrogel nas pernas.

“Esse é um projeto de um sonho meu. Em 2014, eu quase morri, me converti, mas me converti no lugar errado. Mas eu tenho a minha fé. E eu vejo assim, Deus é tão maravilhoso. Eu sou muito pecadora. Eu vejo que as pessoas precisam desse Deus maravilhoso”, completou ela.

