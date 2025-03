Bloco "As Muquiranas" arrasta foliões de todas as idades

- Foto: Beatriz Amorim / AG. A TARDE

Um dos blocos mais esperados do Carnaval de Salvador, o bloco "As Muquiranas " saiu nesta segunda-feira, 3, ao comando do cantor Márcio Victor. Com a típica animação, o Circuito Osmar (Campo Grande) contou com foliões de todas as idades.

De grupão, os amigos e familiares da Rua 21 de abril, em Paripe, exaltaram a tradição do bloco e revelaram porque fazem questão de participar da festa. A turma conta o jovem Bernardo, de 10 ano, que veio acompanhado do irmão Gabriel, e o veterano Mauro, de 45 anos.

“Faz muito tempo, desde pequeno. Muquiranas é geracional, meu pai me passou, eu tô passando pra meu irmão”, contou Gabriel.

“Meu pai me trouxe aqui quando eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 45 e eu tento passar esse legado pra os meninos. ‘As Muquiranas’ é libertador, eu estou com meus sobrinhos, meus amigos. A gente só pensa em se divertir”, disse o veterano.

Apesar da pouca idade, esta não é a primeira vez de Gabriel na folia, sendo presente desde os sete anos.

“Eu venho desde pequeno com o meu irmão. É muito divertido. Quero vir todo ano”, garantiu o caçula da galera.