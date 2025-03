Torcedor do Vitória, Jhordan Matheus comemora fase: “Líder de tudo" - Foto: Beatriz Amorim / Ag. A Tarde

Como um bom baiano, o humorista Jhordan Matheus se jogou no circuito do Campo Grande nesta segunda-feira, 3, para curtir o bloco'As Muquiranas'. No meio do povo, o artista exaltou o Carnaval de Salvador e comemorou o momento do Esporte Clube Vitória.

“O Vitória só me dá alegria. Líder de tudo. É sair do Carnaval e ir para o Barradão na quarta-feira”, disse o humorista.

Jhordan será um dos inúmeros torcedores do leão presentes no Manoel Barradas, no duelo entre Vitória e Altos, que ocorre nesta quarta-feira, 5, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, às 21h30.

O clube rubro-negro vive grande fase, com 20 jogos de invencibilidade. Ao todo, são 13 vitórias e sete empates, tendo sofrido a última derrota no dia 9 de novembro, diante do Corinthians, pela 32ª rodada do Brasileirão. Com o desempenho, avançou às semis do Campeonato Baiano na 1ª colocação e lidera o grupo A da Copa do Nordeste.

De volta à Salvador após um período morando em São Paulo, Jhordan não deixou de exaltar a cultura local e o melhor Carnaval do mundo.

“É o melhor Carnaval do mundo, não tem igual”, exaltou o artista.