Mani Reggo expõe dificuldades com momento atual da vida: "Não me acostumo"

Mani Reggo produzida para o Camarote Expresso 2222 - Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora Mani Reggo contou, na noite desta segunda-feira, 3, que ainda não se acostumou com a "fama". Pelo segundo ano, ela marcou presença no Camarote Expresso 2222, durante o Carnaval de Salvador.

"É meu segundo ano aqui, eu nunca imaginei estar aqui. Não me acostumo com a fama não. Eu ainda sou tímida, fico disfarçando, escorregando, mas é bom o carinho", disse Mani Reggo.

Mani ainda pontuou que a fase é uma oportunidade para falar do trabalho, principalmente do seu projeto "Empreendaê, Mulher".

"Eu acredito quando você trabalha com a verdade e você tem um propósito, eu acho que você vai longe. O intuito ainda de manter as redes sociais, a voz de tudo isso, é dar visibilidade as mulheres empreendedoras. Eu não tenho patrocínio, a gente faz tudo organicamente. Eu pretendo levar esse projeto pra outros estados, pra que mulheres empreendedoras também tenham essa visibilidade", completou.