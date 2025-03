"Nunca mais me envolvo com política", dispara Kannário no Carnaval

- Foto: Reprodução | TVE

O cantor Igor Kannário afirmou, nesta segunda-feira (3), durante o desfile da sua pipoca no Campo Grande, no Carnaval de Salvador, que não irá mais disputar cargo político. O ex-deputado federal ainda aproveitou para dar um conselho ao governador Jerônimo Rodrigues (PT), caso ele queira ser reeleito em 2026.

Você que é o governador, proteja nossa família, proteja nosso estado, proteja nossa periferia. Eu só quero isso. Eu nunca mais vou me envolver com política, mas sou a favor do povo. Se você olhar para o povo, ninguém tira o senhor daí Igor Kannário

Igor Kannário entrou na vida política em 2016, elegendo-se vereador. Dois anos depois, o cantor conquistou uma vaga como deputado federal. Em 2024, o ‘Pássaro’ tentou retornar à Câmara Municipal de Salvador, porém foi derrotado nas urnas.

Agora longe da vida política, Kannário está comandando nesta segunda-feira (3), sua pipoca, arrastando milhares de foliões no circuito Osmar, no Campo Grande.

